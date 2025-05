Real Madrid, addio di Modric al Bernabeu: quale futuro per l’ex Pallone d’Oro? Ecco la sua volontà

Luka Modric ha detto addio al Real Madrid: contro la Real Sociedad ultima partita per il centrocampista croato, ecco il suo possibile futuro

Dopo dodici anni di eleganza, intelligenza tattica e giocate da artista, Luka Modric è pronto a salutare il Santiago Bernabéu e il Real Madrid. Il centrocampista croato, simbolo di un’epoca dorata per le Merengues, non ha rinnovato il contratto in scadenza e ha ricevuto il tributo del suo pubblico nell’ultima di campionato contro la Real Sociedad. Il suo declino è stato lento ma visibile: non è diventato un peso, ma non è più il motore che per anni ha tenuto in piedi il centrocampo blanco. A quasi 40 anni, il tempo ha presentato il conto anche al Pallone d’Oro 2018. Nonostante il suo desiderio di restare ancora un anno sotto la guida del futuro allenatore Xabi Alonso, il club ha deciso di voltare pagina. Proprio come aveva fatto Toni Kroos — ritiratosi al culmine della sua carriera — anche Modric sembra pronto a chiudere un ciclo con dignità, lasciando spazio alla nuova generazione: Bellingham, Camavinga, Tchouaméni e Valverde guideranno il futuro del centrocampo madridista.

Il croato non ha ancora deciso dove continuerà a giocare, ma la sua intenzione sarebbe quella di restare attivo fino al Mondiale 2026. Arabia Saudita e MLS potrebbero essere destinazioni probabili, mentre una permanenza in Europa, pur con un ruolo ridotto, non è da escludere. Quel che è certo è che il Real Madrid non è più la sua casa sportiva: un club spietato, dove il sentimentalismo lascia spazio alla programmazione e alla competitività. La squadra, in ricostruzione dopo una stagione deludente nonostante l’arrivo di Mbappé, ha bisogno di rinnovamento atletico e di profili capaci di garantire intensità. In questo contesto, Modric non può più offrire le sue qualità con continuità. Ma il suo addio non sarà triste: se ne va da leggenda, dopo aver dato tutto, con la possibilità di scrivere ancora qualche pagina di calcio altrove.