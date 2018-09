Champions League: Real Madrid-Roma in chiaro, ecco dove vederla

Real Madrid-Roma in streaming e diretta tv in chiaro: ecco dove vedere l’esordio giallorossi in Champions League 2018/2019

Real Madrid-Roma è la partita valida per la prima giornata del gruppo G della Champions League 2018/2019: la gara è in programma per mercoledì 19 settembre 2018 alle ore 21 presso lo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Esordio stagionale subito proibitivo per gli uomini di Eusebio Di Francesco: i giallorossi, reduci tra l’altro da un inizio di campionato davvero molto difficile, costellato di risultati deludenti (l’ultimo, domenica, il pareggio contro il Chievo), si troveranno di fronte i campioni in carica del torneo, vincitori del trofeo nelle ultime tre edizioni di fila. Il Real che sfiderà la Roma sarà però una squadra diversa rispetto a quella vista nelle ultime annate: senza Cristiano Ronaldo e con un nuovo allenatore, lo spagnolo Julen Lopetegui al posto del pluri-vincitore Zinedine Zidane. Le Merengues, che hanno pareggiato sabato in campionato contro l’Athletic Bilbao dopo tre vittorie di fila, dovranno riscattare la brutta sconfitta rimediata in Supercoppa Europea nel derby contro l’Atletico Madrid.

Real Madrid-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 21 sulle frequenze di Sky Sport sui canali Sky Sport 1 (numero 201 dello Sky Box, in HD 240) su Sky Calcio 1 (numero 251 dello Sky Box) e – soprattutto – in chiaro su Rai 1 (anche in HD al 501 del digitale terrestre). Non è tutto ovviamente, perché la gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick), oltre che sull’app e sul sito RaiPlay. Ricordiamo infine che Real Madrid-Roma potrà essere seguita anche in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita.

Real Madrid-Roma, come giocheranno le formazioni

REAL MADRID – Nessuna particolare defezione in casa madridista: Lopetegui dovrebbe poter contare sui migliori uomini nel suo 4-3-1-2 con Keylor Navas in porta ancora una volta in vantaggio rispetto al neo-acquisto Thibaut Courtois, Raphael Varane e Sergio Ramos al centro della difesa tra i soliti Marcelo e Dani Carvajal ai lati. A centrocampo regge ancora l’asse composto dalla stella Luka Modric ad affiancare Toni Kroos e Casemiro immediatamente alle spalle di Gareth Bale in rifinitura. In attacco Isco sarà di supporto a Karim Benzema, chiamato a svolgere di fatto il ruolo che l’anno scorso era di CR7.

ROMA – Di Francesco dovrebbe confermare nuovamente l’offensivo 4-3-3 apparso un po’ instabile in fase difensiva nelle prime giornate di campionato. In porta ancora Robin Olsen, con Kostas Manolas e Federico Fazio al centro della difesa. Ai lati confermati Alessandro Florenzi e Aleksandar Kolarov. A centrocampo torna in regia il capitano Daniele De Rossi, recuperato dopo l’affaticamento muscolare della scorsa settimana: di fianco a lui in mediana ancora fiducia nei confronti dei sin qui incostanti Steven Nzonzi e Lorenzo Pellegrini. In attacco, complice l’infortunio muscolare di Javier Pastore, che potrebbe comunque almeno accomodarsi in panchina, Di Francesco può confermare il trio offensivo già visto contro il Chievo con Edin Dzeko unica punta supportato da Stephan El Shaarawy ed il giovane turco Cengiz Under. A disposizione Diego Perotti.

PROBABILE FORMAZIONE REAL MADRID (4-3-1-2) – Navas; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Kroos, Casemiro; Bale, Benzema, Isco. Allenatore: Lopetegui

PROBABILE FORMAZIONE ROMA (4-3-3) – Olsen, Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov, De Rossi, Nzonzi, Pellegrini, Under, Dzeko, El Shaarawy. Allenatore: Di Francesco

