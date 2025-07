Real Madrid, Xabi Alonso: «La Juve è una squadra ostica, ma stiamo crescendo. Ritorno Mbappé? Le sensazioni sono queste»

Le parole di Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa in vista della sfida contro la Juve. Tutti i dettagli

Alla vigilia dell’attesissima sfida degli ottavi di finale del Mondiale per Club contro la Juve, Xabi Alonso ha parlato in conferenza stampa da nuovo allenatore del Real Madrid, tracciando un primo bilancio della sua giovane avventura sulla panchina blanca. Fresco di nomina, l’ex tecnico del Bayer Leverkusen ha mostrato idee chiare e grande ambizione, consapevole della responsabilità che comporta guidare un club così prestigioso. Nonostante sia solo alla terza settimana alla guida del Real, Alonso ha evidenziato segnali positivi nello sviluppo delle relazioni all’interno del gruppo e un forte spirito di costruzione. Spazio anche al tema dei giovani, dell’innovazione tattica con l’utilizzo dei droni, e naturalmente delle stelle come Mbappé e Vinicius, da cui ci si aspetta il colpo da campioni. Senza dimenticare il contributo della cantera, che continua a fornire soluzioni importanti. Il tecnico spagnolo ha parlato con equilibrio, unendo pragmatismo e visione, e non ha nascosto l’importanza dei leader nello spogliatoio, pur ribadendo che sarà sempre l’idea collettiva a determinare il destino della squadra.

OTTAVI DI FINALE – «A questo punto della competizione inizia il dentro o fuori. Giochiamo contro una grande squadra, serviranno testa, calcio e concentrazione. Ci siamo preparati bene e siamo pronti. La Juventus sarà un avversario ostico, noi saremo pronti. È una squadra molto intensa, con idee chiare e grande qualità collettiva e individuale. Quest’anno sono arrivati ​​giocatori di altissimo livello. La partita contro il City non è il nostro punto di riferimento. Saremo pronti».

RITORNO MBAPPE’ – «Sta meglio, parliamo ogni giorno. Domani mattina decideremo ma ha molte possibilità di giocare. Carvajal e Militão sono convocati. Sentirli vicini è importante, anche se avranno bisogno di tempo per ritrovare ritmo».

GIOVANI – «La priorità è vincere, ma anche con l’aiuto della cantera. Gonzalo Garcia sta facendo bene, il Castilla offre sempre alternative. I giovani meritano opportunità».

UTILIZZO DRONI – «Li usavamo già a Leverkusen. Servono a studiare le distanze, ad avere una prospettiva diversa. Non siamo pionieri, ma ci aiutano molto».

AVVENTURA AL REAL MADRID – «Sono solo alla terza settimana. È un nuovo inizio, c’è molto da costruire. Ma vedo relazioni che crescono ogni giorno. Sono contento».

MBAPPE’-VINICIUS – «Vogliamo esprimere un’idea collettiva forte, ma saranno i grandi talenti a fare la differenza. Mbappé ha già leadership, ma tutti devono contribuire».