Juve, Tudor: «Tutti vogliono battere il Real Madrid, io ci credo. Sulla sconfitta contro il City dico questo»

Le parole di Igor Tudor, allenatore della Juve, nella conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid. Tutti i dettagli in merito

Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa in vista di Real Madrid-Juve, ottavi di finale del Mondiale per Club. Il tecnico bianconero si è mostrato determinato e concentrato, consapevole della difficoltà dell’impegno ma anche delle opportunità che una partita del genere può offrire. La Juventus arriva a questo appuntamento dopo aver superato la fase a gironi tra alti e bassi, ma con la convinzione di potersi giocare le proprie carte anche contro una delle squadre più forti e titolate del panorama internazionale. Di fronte, il Real Madrid di Xabi Alonso, da sempre protagonista in queste competizioni.

REAL MADRID – «Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra blasonata con grandi qualità che, negli ultimi dieci anni, ha dimostrato il suo valore in tutte le competizioni. Il Real Madrid in questi tornei è sempre forte. Noi ci siamo preparati. Vogliamo passare, vogliamo giocarci le nostre carte. L’ultima partita del Real Madrid mi è piaciuta tanto. Ho visto qualità, lavoro di squadra, sacrificio. Ho visto una squadra vera. Ci aspetta una partita difficile, l’abbiamo analizzata bene, ma io ho detto ai miei giocatori che queste sono le partite più belle da giocare. Tutti vogliono battere il Real Madrid, vogliamo provarci anche noi. Bisogna viverla così, anche con grande coraggio. La partita del torneo per noi? Ovviamente!».

SCONFITTA CONTRO IL MANCHESTER CITY – «La sconfitta fa parte del gioco e della vita, si accetta e si va avanti. Domani è un’altra partita, abbiamo superato il girone, ora c’è la prima della seconda parte della competizione. La difficoltà della sfida è evidente, ma noi dobbiamo crederci e provare in tutti i modi a fare il nostro meglio per vincere e passare. Poi ci sono anche gli avversari, naturalmente, ma noi dobbiamo crederci, correre tanto, sacrificarci, non sbagliare niente e concedere il meno possibile. Io ci credo, quando poi comincerà la partita vedremo cosa succederà».