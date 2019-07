Inter, senti Recoba: «Ecco chi prenderei tra Icardi e Lukaku» – VIDEO

Alvaro Recoba ha detto la sua sull’intrigo dell’estate: la cessione di Icardi e la conseguente trattativa per Lukaku all’Inter

A margine della Bobo Summer Cup a Jesolo, Alvaro Recoba ha parlato ai microfoni di Perfrom sul caso dell’estate: la cessione di Icardi e i possibili sostituti. Da Dzeko a Lukaku passando per Cavani, il Chino ha spiegato come sceglierebbe l’uruguaiano per il ruolo di centravanti all’Inter.

L’ex attaccante nerazzurro ha speso parole d’oro anche per Icardi, dicendosi rammaricato per la sua partenza da Milano.