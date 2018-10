Juve da record: primato di vittorie esterne di fila e porta imbattuta

Juventus: con la vittoria contro il Manchester United eguagliato il primato di vittorie esterne consecutive (5) in Europa. Bianconeri unici a non aver subito ancora gol in Champions

La vittoria di ieri sera contro il Manchester United ha di fatto messo quasi in archivio la qualificazione della Juventus agli ottavi di Champions League ed infranto un record che reggeva da un po’ di anni negli annali bianconeri: quello delle vittorie consecutive europee in trasferta. La formazione di Massimiliano Allegri, espugnando l’Old Trafford, ha fatto segnare infatti la vittoria numero cinque consecutiva fuori casa in Europa: tra la scorsa stagione e quest’ultima, la Juve è riuscita a battere in sequenza l’Olympiacos, il Tottenham, il Real Madrid, il Valencia ed appunto il Manchester United. Tutte avversarie anche di un certo calibro peraltro.

Non è tutto però: nemmeno ieri infatti i bianconeri hanno subito gol in Champions League. In questa edizione la Juve di fatto è l’unica squadra a non aver mai preso nessuna rete nelle partite sin qui giocate segnando sei reti per giunta. Insomma, la squadra di Allegri nelle prossime gare europee ha l’opportunità di continuare i record sin qui già messi a segno: per la qualificazione le basterà invece davvero poco a partire dalla prossima sfida casalinga ancora contro lo United. Già vincendo, la Juve sarebbe agli ottavi.