Record Juventus, la formazione bianconera eguaglia un record che durava dal 1957/58: Vecchia Signora sempre in gol nelle prime 29

Nuovo record Juventus a livello di collettivo inerente alla capacità di realizzazione del gruppo bianconero di Massimiliano Allegri. La capolista del campionato di Serie A 2018/2019, reduce da sette Scudetti consecutivi, vince per 1-2 sul terreno di gioco della Lazio e vola a +11 sul Napoli secondo in classifica. Per larghi tratti del match i supporter bianconeri hanno temuto il peggio visto il vantaggio della Lazio maturato grazie all’autorete di Emre Can.

La scarsa fase offensiva della prima ora di gioco allo Stadio Olimpico lasciava presagire una Juventus senza reti in questo posticipo. Così non è stato e con la doppietta portoghese targata Joao Cancelo e Cristiano Ronaldo i bianconeri hanno rimontato lo svantaggio chiudendo per 1-2. Grazie a questa rete, inoltre, la Juve ha eguagliato un record. I bianconeri infatti hanno segnato in tutte le prime 29 partite stagionali, eguagliando un proprio record che durava dal 1957/58.