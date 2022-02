Reggina, frase shock sulla TV ufficiale: «Quando torni a casa dai uno schiaffo a tua moglie»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Grave episodio che ha visto coinvolta la Reggina e l’account social ufficiale della propria TV. La frase shock

Angela Martino, assessore alle politiche di genere di Reggio Calabria, ha denunciato in mattinata un episodio gravissimo che ha visto coinvolta la Reggina e la pagina social della propria TV ufficiale.

«Quando torni a casa alla sera dai uno schiaffo a tua moglie; tu non sai perché glielo dai, ma lei sì» l’orrenda frase apparsa in un post, poi cancellato, sulla pagina. Comunicazioni ufficiali dal club, in queste ore, non sono però ancora arrivate.