Reina svela: «Resto al Milan e mi gioco il posto. Sarri? Rapporto che va oltre il calcio»

Pepe Reina, portiere del Milan, ha lasciato il Napoli per firmare con i rossoneri. Ecco le sue prime impressioni da milanista

Pepe Reina è corteggiato dal Chelsea ma non andrà via dal Milan. Il portiere rossonero, arrivato a parametro zero, salvo sorprese, rimarrà al Milan per giocarsi il posto con Gigio Donnarumma. L’estremo difensore spagnolo ha esaltato il suo collega di reparto e ha confermato la sua voglia di rimanere in rossonero: «Non ho altre volontà – ha detto Pepe al Corriere dello Sport – Gigio e Antonio mi hanno accolto benissimo e io voglio portare qui la mia esperienza. Io lavoro per giocare, come fanno gli altri, poi le scelte finali spettano al mister. Higuain? Mi ha chiamato dopo la firma per chiedermi delle informazioni e gli ho detto che, anche se sono qui da poco, ho trovato un gruppo ottimo, con ragazzi bravissimi».

Pepe Reina ha parlato anche del suo addio al Napoli: «Io avevo il contratto in scadenza e il club ha scelto di non rinnovare, a Sarri non l’hanno voluto più. Ho un rapporto speciale con il mister, un rapporto che va oltre il calcio. E’ una persona importante della mia vita, non posso che augurargli un mondo di bene. Napoli? Quattro anni stupendi, c’è il rammarico per non aver vinto lo Scudetto».