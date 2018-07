Reina fa tremare Donnarumma: 4 rigori parati ed uno segnato – VIDEO

Milan: Reina già sugli scudi contro il Manchester United

L’amichevole contro il Manchester United ha inviato segnali molto positivi in casa Milan: i rossoneri – che sono riusciti a costringere la squadra inglese sull’1 a 1 nei tempi regolamentari – portano a casa un po’ di informazioni in vista della prossima stagione. Tra le tante, una fondamentale riguarda la porta, considerata la super-prestazione messa in campo nella notte italiana a Pasadena da Pepe Reina: l’estremo difensore spagnolo, entrato al quindicesimo del secondo tempo al posto del teorico titolare, Gigi Donnarumma – ha difeso i pali milanisti anche nel corso della lotteria dei rigori contro la formazione di José Mourinho. Risultato? Ben quattro rigori parati ed addirittura uno segnato agli avversari! Davvero un esordio coi fiocchi.

Reina, appena sbarcato in rossonero dopo gli anni di militanza al Napoli, è al centro delle cronache di mercato: lo vorrebbe al Chelsea il suo ex tecnico in azzurro Maurizio Sarri. La sua prestazione di ieri è un monito importante in ottica calciomercato, ma più che altro anche per quel che riguarda una eventuale permanenza in maglia milanista: per Donnarumma rimanere titolare potrebbe non essere poi alla fine così scontato come poteva sembrare viste le prime premesse.