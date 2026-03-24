Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole sull’episodio

Rigore Juventus Sassuolo, l’analisi a Open Var: «Decisione corretta, il tocco di braccio di Idzes c’è». Le parole di Tonolini

L’analisi degli episodi arbitrali continua a essere uno dei temi più discussi del campionato, e l’ultima puntata di Open Var ha riportato l’attenzione su uno dei momenti più controversi del weekend: il rigore assegnato in Juve–Sassuolo. La decisione dell’arbitro Marchetti è arrivata solo dopo un lungo confronto con la sala VAR, segno della complessità dell’episodio e della necessità di ricorrere a ogni supporto tecnologico per chiarire la dinamica.

A fare luce sull’accaduto è intervenuto Andrea Tonolini, che ha ricostruito nel dettaglio i passaggi che hanno portato alla conferma del penalty. Secondo l’esperto, il punto decisivo non era tanto la posizione del braccio del difensore, quanto la reale deviazione del pallone, elemento che ha orientato la valutazione finale e giustificato la scelta dell’arbitro

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TONOLINI – «La difficoltà maggiore dell’episodio non è valutare la punibilità del braccio sinistro di Idzes, addirittura sopra la linea delle spalle, ma se il pallone viene effettivamente toccato. Il contatto è avvenuto, una volta verificato questo Marchetti viene richiamato al monitor e rileva come la dinamica sia punibile in termini assoluti. Il tocco c’è, corretta la decisione finale».