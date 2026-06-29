Del Piero pronto a tornare nel calcio italiano da proprietario? L’ex capitano della Juve guarda al Rimini

Il futuro del Rimini, club formalmente fallito lo scorso inverno e destinato a ripartire dall’Eccellenza, potrebbe prendere una direzione inattesa. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Comune avrebbe registrato l’interesse concreto di Alessandro Del Piero, oggi residente negli Stati Uniti, a pochi giorni dall’apertura delle manifestazioni d’interesse per il salvataggio della società.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Il possibile progetto Del Piero

L’ex capitano della Juventus – che proprio a Rimini guidò la squadra bianconera nel debutto in Serie B post Calciopoli – si muoverebbe insieme a un imprenditore piemontese che da anni lo affianca in diversi progetti, anche se la sua identità non è stata ancora confermata. Negli Stati Uniti, Del Piero ha costruito una solida seconda carriera nel settore sportivo: a Los Angeles ha avviato accademie giovanili d’élite e fondato il La10 FC, club della United Premier Soccer League che richiama nel nome e nei colori il suo storico numero di maglia. Un bagaglio manageriale che, secondo le indiscrezioni, potrebbe averlo spinto a valutare un investimento sul club romagnolo.

Il segnale più concreto sarebbe un primo contatto telefonico tra il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e la leggenda bianconera.

La cordata locale apre alla collaborazione

Fino a pochi giorni fa, la corsa per salvare il Rimini sembrava una questione esclusivamente locale, con una cordata di imprenditori riminesi al lavoro da settimane per evitare la scomparsa della società. Sabato, il gruppo ha commentato così l’interesse di Del Piero: «La manifestazione di interesse di Alessandro Del Piero verso la Rimini Calcio non solo ci fa piacere ma ci inorgoglisce come riminesi e come appassionati di calcio. Significa che il valore della storia biancorossa, della città e della sua tifoseria continua ad essere riconosciuto e apprezzato. Per quanto ci riguarda, lo spirito che ci ha animato sin dall’inizio è stato esclusivamente l’amore per la nostra città e la passione per il calcio. Non vogliamo certo entrare in competizione con un progetto targato Del Piero, ma siamo a disposizione per una collaborazione che porti la Rimini Calcio sui palcoscenici che merita».