Mohamed Salah, autore di 2 gol e 2 assist, è stato l’autentico mattatore di Liverpool-Roma

In molti se la saranno posti questa domanda: ma con Salah in giallorosso come sarebbe andata a finire Liverpool-Roma? Magari 2-5. Perchè Momo la sfida di Anfield Road l’ha decisa, praticamente, da solo. Jurgen Klopp gli ha costruito intorno una squadra capace di esaltarne le caratteristiche migliori: velocità e capacità imbarazzante di trovare la porta. Un Salah evoluto rispetto a quello visto a Roma, che non può che essere un rimpianto dalle parti di Trigoria. Ma il direttore sportivo, Monchi, ci ha tenuto a ribadire le motivazioni che hanno portato la società giallorossa a cederlo:

«E’ vero, sono stato io a vendere Mohamed Salah, però sono stato costretto a farlo per via dei vincoli imposti dalla Uefa ai club. Se non avessimo ceduto entro il 30 giugno, a quest’ora non staremmo qui a giocarci la semifinale di Champions League. Ricordo che il nostro bilancio era sotto la lente d’ingrandimento della Uefa» ha dichiarato lo spagnolo ad Onda Cero. Per poi aggiungere: «Al mio arrivo c’era un’offerta da 30 milioni per Salah, poi lo abbiamo ceduto per 50 più bonus. Quindi, abbiamo fatto il meglio che potevamo in quel momento. Faccio i complimenti al Liverpool per l’affare fatto».