Rincon Samp ai dettagli: mancano solo visite e firma

Tutto fatto per il passaggio di Rincon alla Samp: trovato l’accordo anche con il Torino, il giocatore sbarcherà nelle prossime ore a Genova

Rincon Samp, ormai ci siamo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il club blucerchiato ha raggiunto un accordo con il Torino per il trasferimento del centrocampista venezuelano.

Ex del Genoa, Rincon arriverà in città nelle prossime ore per sostenere le visite mediche e firmare un contratto di sei mesi con la Sampdoria. A fine stagione le parti valuteranno se proseguire insieme o dirsi addio.