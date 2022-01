ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rincon si presenta: «Samp, avevo bisogno di rimettermi in gioco». Le dichiarazioni del neo blucerchiato

Fresco di esordio con la maglia blucerchiata, Tomas Rincon si è presentato ufficialmente ai nuovi tifosi della Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ai canali ufficiali della società.

PRIME SENSAZIONI – «Le mie prime sensazioni sono bellissime. Il mio nome era stato accostato al Doria in estate, ma si è concretizzato adesso. Sono fiducioso di fare un buon girone di ritorno, sono molto carico. Questa è una squadra già molto ben attrezzata, ma voglio dare il mio contributo».

OBIETTIVI – «È una bella sfida per me. Dopo l’ultima stagione a Torino avevo bisogno di rimettermi in gioco e aumentare il mio minutaggio. Voglio lavorare giorno per giorno, ottenendo il massimo dalle mie possibilità. Dimostrerò di stare bene, magari guadagnandomi anche un futuro qui».