Juve, tempo di rinnovi: Alex Sandro e Benatia casi spinosi

La Juve pensa ai rinnovi. Il club bianconero è alle prese con alcuni casi spinosi come ad esempio Benatia e Alex Sandro

La Juve pensa anche ai rinnovi dei contratti dei suoi campioni. Il club bianconero pensa agli acquisti ma anche alle conferme e alle eventuali cessioni. Secondo Tuttosport, Medhi Benatia, a 31 anni, sta vivendo una stagione da subentrante di lusso e cominciare la terza stagione bianconera con tre sole presenze da titolare su dieci partite ufficiali. Il marocchino ha un contratto fino al 2020 e il suo è uno dei casi da trattare con le molle. Il Marsiglia di Rudi Garcia continua a seguirlo ma il difensore piace anche in Premier League. Al momento non esiste una trattativa per prolungare il suo contratto e senza rinnovo potrebbe anche arrivare una cessione tra gennaio (difficile) e giugno.

Un altro caso spinoso in casa Juventus è Alex Sandro. Anche il contratto del terzino brasiliano scadrà nel 2020. Il terzino è più giovane rispetto a Benatia e ha più richieste. Il giocatore vorrebbe rinnovare ma la Juve non gli ha ancora offerto il rinnovo e continua a seguire nuovi elementi nel suo ruolo come Marcelo, Jordi Alba, Grimaldo. Il brasiliano aspetta un segnale da società e se non dovesse arrivare potrebbe fare le valigie direzione Premier o Ligue 1. Nel 2020 scadranno anche i contratti del 2000 Moise Kean, di Juan Cuadrado, di Mario Mandzukic e di Blaise Matuidi: Marione dovrebbe rinnovare a breve, per gli altri ci sarà tempo e modo di iniziare una trattativa. Nel 2020 scadono anche i contratti di Giorgio Chiellini e Carlo Pinsoglio ma ora non sono una priorità.