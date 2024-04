Rinnovo Calabria, il capitano del Milan vuole il doppio del suo ingaggio

Tra i temi del calciomercato Milan c’è anche quello legato al rinnovo di Calabria. La richiesta del capitano e il piano del club

In vista della sessione estiva tra i temi che terranno banco per il calciomercato Milan c’è anche quello dei rinnovi. Tra questi c’è anche quello di Calabria.

Come riportato da Daniele Longo le parti sono in contatto per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2025. Dall’altra parte però il terzino chiede addirittura il doppio di quello che prende ora in rossonero.