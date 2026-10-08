Rinnovo fino al 2031 e clausola da 100 milioni: chi è William Gomes, l’ultimo gioiello lanciato dal Porto

Il giovane esterno offensivo verdeoro ha raggiunto l’accordo per prolungare il contratto con i Dragões: crescita, numeri e caratteristiche del nuovo gioiello del club portoghese

Il Porto blinda William Gomes e manda un segnale forte al mercato internazionale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club portoghese ha raggiunto un accordo totale con il giovane esterno offensivo brasiliano per il prolungamento del contratto fino al 2031. Un rinnovo importante, sia dal punto di vista tecnico sia economico, che conferma la centralità del giocatore nel progetto dei Dragões.

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Il precedente accordo di William Gomes era valido fino al 2029, ma la dirigenza lusitana ha deciso di anticipare i tempi, premiando la crescita del classe 2006 con un adeguamento dell’ingaggio e soprattutto con l’inserimento di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Una cifra che racconta bene la considerazione raggiunta dal talento brasiliano, ormai non più visto soltanto come prospetto, ma come patrimonio sportivo ed economico del Porto.

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William Gomes, il Porto respinge il mercato e lo blinda fino al 2031

La scelta del Porto arriva dopo un’estate movimentata, durante la quale il club avrebbe ricevuto diverse offerte per William Gomes, tutte respinte. I Dragões hanno preferito puntare sulla continuità, evitando di privarsi di uno dei profili più promettenti della rosa. La scorsa stagione il brasiliano ha chiuso con numeri di grande impatto: 13 gol e 2 assist, rendimento che ha contribuito ad accendere l’interesse di diversi club europei.

Anche l’inizio della nuova annata ha confermato il suo peso specifico. Nelle prime sette partite, William Gomes ha già messo a referto 2 gol e 2 assist, dimostrando continuità e capacità di incidere anche dopo la definitiva consacrazione nel calcio portoghese. Numeri che hanno spinto il Porto a proteggere il giocatore con un contratto lungo e una clausola di altissimo livello.

Chi è William Gomes: carriera e percorso dal Brasile al Porto

William Gomes Carvalho Santos è nato ad Aracaju il 15 marzo 2006 ed è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del São Paulo, una delle scuole più importanti del calcio brasiliano. Fin dai primi anni è stato considerato uno dei talenti più interessanti del vivaio, mettendosi in evidenza nelle categorie giovanili per qualità tecnica, velocità e capacità di creare superiorità nell’uno contro uno.

Il debutto tra i professionisti è arrivato nel 2023, in una fase in cui il São Paulo aveva già iniziato a monitorarne con grande attenzione l’evoluzione. Il primo grande segnale è arrivato poi nel Brasileirão, dove il giovane esterno è riuscito a lasciare il segno con personalità, confermando di poter reggere l’impatto con il calcio dei grandi.

Nel gennaio 2025 è arrivato il trasferimento al Porto, club storicamente abile nel valorizzare giovani sudamericani e trasformarli in protagonisti del calcio europeo. Dopo un periodo iniziale di adattamento, William Gomes ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre più importante, diventando una risorsa offensiva preziosa per la squadra.

William Gomes, caratteristiche tecniche e fisiche del talento brasiliano

Dal punto di vista tecnico, William Gomes è un esterno offensivo mancino, utilizzabile soprattutto sulla fascia destra, ma capace di muoversi anche sull’altra corsia. Il suo repertorio è quello dell’ala moderna: ricezione larga, controllo orientato, accelerazione nei primi metri e tendenza ad accentrarsi per cercare la conclusione con il piede forte.

La sua arma principale è il cambio di passo. Gomes ama puntare l’uomo, attaccare lo spazio e creare pericoli in transizione. Nonostante una struttura fisica non imponente, i suoi 1,71 metri gli permettono di sfruttare un baricentro basso, utile nei cambi di direzione e nelle situazioni di dribbling nello stretto. A questo aggiunge un buon tiro dalla distanza, rapidità di esecuzione e margini importanti nella lettura dell’ultimo passaggio.

Il rinnovo fino al 2031 e la clausola da 100 milioni certificano la fiducia del Porto. Per il club portoghese, William Gomes è uno dei volti del presente e soprattutto del futuro.