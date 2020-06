Rinnovo Donnarumma, Raiola richiede una clausola da 50 milioni

Secondo la Gazzetta dello Sport Raiola vorrebbe fissare una clausola rescissoria da 50 milioni nel rinnovo di Donnarumma con il Milan

La dirigenza del Milan e l’agente di Gianluigi Donnarumma, Mino Raiola, stanno trattando da qualche giorno per il rinnovo del portiere classe ’99.

Tra le richieste discusse, l’agente vorrebbe fissare una clausola rescissoria intorno ai 50 milioni di euro in modo che Donnarumma si possa tranquillamente accasare in un altro club in caso il progetto della squadra rossonera non decollasse secondo i piani fissati dalla dirigenza.