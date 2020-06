Rinnovo Esposito: proseguono i contatti tra l’Inter e l’agente del giocatore

Rinnovo Esposito: continua a tenere banco in casa Inter il futuro dell’attaccante classe 2002. Proseguono i contatti tra le parti

Il futuro di Sebastiano Esposito è uno degli argomenti caldi in casa Inter. Come riporta Sky Sport giovedì scorso è andato in scena un incontro tra il manager dell’attaccante dell’Inter, Augusto Carpeggiani, e la dirigenza nerazzurra per discutere sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2022.

Da Via della Liberazione sarebbe arrivata la proposta di “un ingaggio in ‘stile Pinamonti’, ma il giocatore vorrebbe un po’ di più. Nei prossimi giorni ci sarà un aggiornamento tra le parti e vedremo se si arriverà al tanto agognato rinnovo.