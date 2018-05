Il rinnovo di Florenzi è, senza ombra di dubbi, uno dei temi del giorno in casa Roma

Oltre a puntellare la rosa a disposizione di mister Eusebio Di Francesco, il direttore sportivo Monchi dovrà occuparsi anche della questione rinnovo di Florenzi. Il duttile calciatore è un elemento imprescindibile per il gioco dell’ex allenatore del Sassuolo, oltre a rappresentare, insieme a Daniele De Rossi, lo spirito romanista in campo. Fondamentale, dunque, per la Lupa trovare un accordo con l’entourage di Florenzi e continuare a scrivere insieme le pagine giallorosse.

Stamane la questione è stata affrontata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, su cui appunto si legge che questa settimana inizieranno i colloqui e le contrattazioni per il rinnovo contrattuale. Il contratto di Florenzi scadrà il 30 giugno 2019 e Monchi ha già in agenda un incontro con Alessandro Lucci per cercare di trovare un accordo. La richiesta del calciatore e del suo entourage si attesta sui 4 milioni di euro all’anno, mentre la proposta della Roma è sui 3. Questo, quindi, è il primo nodo da sciogliere, mentre il secondo è rappresentato dalle prospettive tecnico tattiche. Florenzi non ricoprirà più il ruolo di terzino destro e quindi vuole capire se Di Francesco lo schiererà a centrocampo o come esterno d’attacco.