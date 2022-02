ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Rinnovo Handanovic: strategia chiara dell’Inter. La proposta del club nerazzurro al portiere sloveno

Non solo Brozovic e Perisic. L’Inter spinge anche per il rinnovo di contratto di Samir Handanovic, anche lui in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.

Marotta e la dirigenza puntano alla conferma del capitano, figura ideale per permettere ad Onana di ambientarsi senza ulteriori pressioni e inoltre non perdere carisma e personalità all’interno dello spogliatoio. L’idea dell’Inter è quella di proporre agli agenti di Handanovic un prolungamento annuale con opzione fino al 2024, con un ingaggio però più basso rispetto ai circa 3 milioni di euro netti a stagione che percepisce attualmente.