Rinnovo Maignan, ultima offerta del Milan. Cessione vicina?

Rinnovo Maignan, il Milan pronto ad una nuova tattica di calciomercato per riuscire a strappare il “si” del portiere francese

Parli di Milan, di calciomercato e quel rinnovo di Mike Maignan che tentenna ad arrivare. Il portiere ha un contratto in scadenza nel 2026 e l’intenzione del club è quella di prolungarlo di qualche stagione per evitare di perderlo a parametro zero.

Come riportato dal Corriere dello Sport il francese punta a incrementare l’attuale stipendio da 2,8 milioni di euro. Il Milan è consapevole che potrebbe non bastare proporre un ingaggio raddoppiato, e quindi tende a puntare tutto sui bonus.