Rinnovo Rabiot, ore decisive: cosa filtra sul francese

Rabiot ha il contratto in scadenza a giugno e dovrà decidere se restare o meno alla Juve: ore decisive per il suo rinnovo.

Cristiano Giuntoli nelle prossime ore dovrà incontrare, giorni al massimo, la signora Rabiot, con la quale ovviamente i contatti sono in corso da tempo. L’addio di Allegri, col quale il francese aveva un rapporto molto forte, non sarà d’aiuto, ma potrebbe non essere un ostacolo insormontabile: Thiago Motta e Rabiot sono stati compagni al Paris Saint-Germain e Champions League e Mondiale per club anche in questo caso sono carte importanti in mano a Giuntoli. Lo scrive Tuttosport.