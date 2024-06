Koeman, ma che fai? Il ct olandese pizzicato dalle telecamere come Low – VIDEO

Ronald Koeman, ct dell’Olanda, pizzicato dalle telecamere durante la partita con la Polonia con le mani, anzi, il dito, nel “sacco”

Ronald Koeman è diventato virale sui social nelle ultime ore e non per la vittoria dell’Olanda in rimonta con la Polonia agli Europei, ma per un motivo meno nobile.

Ronald Koeman caught in 4k 🤮🤯pic.twitter.com/qxM0afzG9T — Football Hub (@FootbalIhub) June 16, 2024

Le immagini delle telecamere lo mostrano nell’atto di infilarsi un dito nel naso e poi, immediatamente dopo, mettendo il dito in bocca. Un gesto che riporta alla mente quello altrettanto poco elegante di Joachim Low, che molto spesso sulla pancina della Germania si esibiva in un tic simile.