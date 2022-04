Rinnovo Veloso, c’è la firma con il Verona: il comunicato UFFICIALE del club

Rinnovo Veloso, il centrocampista portoghese ha prolungato il suo contratto con il Verona. Il comunicato del club

Miguel Veloso ha prolungato con il Verona fino all’estate del 2023. Il comunicato del club veneto.

IL COMUNICATO – «Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto del capitano Miguel Veloso. Il 35enne centrocampista portoghese si è legato al Club gialloblù anche per la prossima stagione, 2022/2023, che sarà la sua quarta consecutiva con il Verona.

Con l’Hellas Miguel ha complessivamente totalizzato, nel triennio 2019-2022 non ancora concluso, 73 presenze in campionato, arricchite da 5 reti e 10 assist-gol. Uno score ragguardevole al quale aggiungere 4 presenze in Coppa Italia con 2 assist-gol.

Hellas Verona FC si compiace del prolungamento di contratto di Miguel Veloso, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – nella prosecuzione della sua militanza in gialloblù».