Rinnovo Zielinski, accordo di massima col Napoli. Si discute sulla clausola

Rinnovo Zielinski: accordo di massima col Napoli sulle cifre dell’ingaggio. Si discute sulla clausola rescissoria

Il Napoli ha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, attualmente in scadenza nel 2021, prolungherà il proprio contratto fino al 2024 per 2,5 milioni di euro a stagione.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, resta il nodo clausola rescissoria. Il Napoli dice 100 milioni, Zielinski risponde 60. Possibile che le parti si incontrino a metà strada, a 80 milioni.