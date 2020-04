Ripresa Bundesliga, sì dei 16 Leander tedeschi: parola alla Merkel

Si va verso la ripresa a breve della Bundesliga: i 16 ministri tedeschi dello sport hanno approvato. Parola alla Merkel

La ripresa della Bundesliga sembra veramente vicina. Come riportato dall’ANSA, infatti, i ministri dei 16 Leander tedeschi averebbero approvato all’unanimità l’idea di riprendere il 9 maggio.

Ora la parola passa al Governo centrale e alla cancelliera Angela Merkel, con la riunione che è in programma il prossimo giovedì. Una decisione netta, rispetto al sentimento europeo, con l’incertezza in Italia e lo stop in Francia.