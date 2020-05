Ripresa Premier League, i sei top club vogliono tornare a giocare. Lo stop potrebbe creare problemi sulla prossima stagione

I top club della Premier League vogliono assolutamente riprendere a giocare. La stagione 2019-2020, non deve essere in nessun modo compromessa.

Non solo l’attuale campionato – si legge sulle pagine dell’edizione odierna del Daily Star –, ma anche la prossima stagione va preservata in tutti i modi. Come evitare tutto ciò? Le big di Inghilterra hanno già la soluzione pronta, meglio tornare in campo.