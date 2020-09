Ripresa serie A col fiato sospeso: stadi ancora chiusi e protocollo stringente, le società ora chiedono qualche certezza in più

La serie A riparte, in qualche modo. Il Corriere dello Sport in edicola oggi dedica ampio spazio alla ripresa del campionato, ormai al via: ci sono però ancora tantissime incognite in vista del prossimo torneo, con diversi problemi ancora da risolvere.

(IN)CERTEZZE – Gli stadi sono ancora chiusi, il protocollo è ancora troppo stringente. Non solo, bisognerà fare i conti con un calendario ingolfato di partite. Le società ora chiedono qualche certezza in più, anche se non sarà affatto semplice.