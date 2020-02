Riscatto Pasalic, l’Atalanta è convinta: al Chelsea 15 milioni

Riscatto Pasalic, i nerazzurri non hanno dubbi: l’Atalanta pagherà i 15 milioni di euro al Chelsea. Ora il croato deve aggiustare la mira

Non ci sono dubbi. A fine stagione l’Atalanta pagherà i 15 milioni di euro per il riscatto di Mario Pasalic. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore resta uno degli intoccabili di Gian Piero Gasperini.

Ci sarà dunque il riscatto del croato, ma al momento il numero 88 deve aggiustare la mira. Qualche errore di troppo nelle ultime uscite, ma rimane una delle pedine fondamentali dello scacchiere del Gasp.