Rissa PSG Marsiglia, Neymar: «Gonzalez mi ha chiamato scimmia»

Il finale di PSG-Marsiglia è stato da Far West. Una rissa e cinque espulsi, tra cui anche Neymar. E proprio il brasiliano, tramite un tweet ha accusato duramente Alvaro Gonzalez di comportamenti razzisti.

«Facile per il Var cogliere la mia “aggressività”. Ora voglio vedere l’immagine del razzista che mi ha chiamato: ‘Scimmia figlio di pu****a’. Questo voglio vedere. Che succede? Ora mi punite. Io vengo espulso e loro?».

VAR pegar a minha “agressão” é mole … agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)… isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso… e eles? E aí ?

— Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020