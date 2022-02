ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati classifica Premier League LIVE: gli aggiornamenti della ventiquattresima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventiquattresima giornata di Premier League che si svolgerà nel tra martedì 8 e giovedì 10 febbraio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Turno infrasettimanale in Inghilterra con il campionato che ritorna dopo la parentesi dedicata alla FA Cup. Curiosità per l’esordio di Lampard alla guida dell’Everton sul campo di un Newcastle in ripresa. Hodgson cerca punti contro il gli Hammers, mentre lo United fa visita al Burnley. Mercoledì la capolista City e il Tottenham con turni casalinghi abbordabili, mentre si chiude giovedì con Liverpool-Leicester e con la sfida tra Wolves e Gunners.

Martedì 8 febbraio

Newcastle-Everton ore 20.45

West Ham-Watford ore 20.45

Burnley-Manchester Utd ore 21

Mercoledì 9 febbraio

Norwich-Crystal Palace ore 20.45

Tottenham-Southampton ore 20.45

Manchester City-Brentford ore 20.45

Aston Villa-Leeds ore 21

Giovedì 10 febbraio

Liverpool-Leicester ore 20.45

Wolverhampton-Arsenal ore 20.45

Giocata il 18 gennaio

Brighton-Chelsea 1-1 (28′ Ziyech, 60′ Webster)

CLASSIFICA

Manchester City 57

Liverpool 48

Chelsea 47

Manchester United 38

West Ham 37

Tottenham 36

Arsenal 36

Wolverhampton 34

Brighton 30

Aston Villa 26

Leicester 26

Southampton 25

Crystal Palace 24

Brentford 23

Leeds 22

Everton 19

Norwich 16

Newcastle 15

Watford 15

Burnley 13