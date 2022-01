ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi

Tutti gli aggiornamenti sulla ventesima giornata di Serie B che si svolgerà tra venerdì 21 e domenica 23 gennaio: tutti i risultati, la classifica e i marcatori delle partite.

Weekend di fuoco nel campionato cadetto con in apertura di giornata un match che il Parma non può fallire contro il Frosinone se vuole provare a rientrare nel discorso promozione. Grosso del programma invece di sabato con il Pisa a Ferrara in cerca di riscatto, mentre il Brescia ospita le Ternana sognando il sorpasso. Turno sulla carta abbordabile per Benevento e Monza, mentre domenica un bollente Lecce–Cremonese chiuderà la settimana dopo il derby veneto tra Vicenza e Cittadella.

Venerdì 21 gennaio

Parma-Frosinone 0-1 LIVE (72′ Cicerelli)

Sabato 22 gennaio

Como-Crotone ore 14

Alessandria-Benevento ore 14

Spal-Pisa ore 14

Brescia-Ternana ore 14

Cosenza-Ascoli ore 14

Monza-Reggina ore 14

Perugia-Pordenone ore 16.15

Domenica 23 gennaio

Vicenza-Cittadella ore 16.15

Lecce-Cremonese ore 18.30

CLASSIFICA

Pisa 38

Brescia 37

Cremonese 35

Benevento 35

Lecce 34

Monza 32

Frosinone 31

Cittadella 29

Ascoli 29

Perugia 28

Como 25

Reggina 23

Parma 23

Ternana 23

Spal 21

Alessandria 17

Cosenza 16

Crotone 11

Pordenone 8

Vicenza 7