Il forte estremo difensore della Roma, Alisson, piace eccome al Real Madrid di Florentino Perez

Lo straordinario rendimento offerto da Alisson in questa stagione non ha, di certo, lasciato indifferenti i top club di mezza Europa. Il Real Madrid è in prima fila per acquistarlo in estate e le cifre della trattativa da portare avanti con la Roma sarebbero davvero da mal di testa: 60 milioni di euro per il cartellino del portiere sudamericano. Florentino Perez, infatti, nel caso in cui i blancos riuscissero ad alzare nuovamente la Champions League, sarebbe seriamente intenzionato ad avviare una campagna acquisti da 300 milioni di euro, stando a quanto si legge su Don Balon.

Oltre ad Alisson, ci potrebbe essere un ex giallorosso nella nuova “plantilla” dei galacticos: Mohamed Salah. Per l’egiziano si parlerebbe, addirittura, di un esborso economico da 160 milioni. A completare il trittico di acquisti eccellenti, potrebbe essere il polacco Robert Lewandowski. Valutazione? La stessa di Alisson Becker. Le maxi operazioni di mercato potrebbero, inoltre, essere facilitate dalle cessioni di due big, ovvero Gareth Bale e Karim Benzema. Il Real Madrid è pronto a cambiare, per vincere ancora. Roma permettendo, perchè in caso di qualificazione in Champions League non è detto che la società giallorossa vendi i suoi pezzi pregiati.