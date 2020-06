Robben torna a giocare: l’olandese si unirà alla prima squadra dal Groningen

Arjen Robben torna a giocare e lo farà per il Groningen: questo il comunicato del club olandese sull’ex esterno del Bayern Monaco

Notizia clamorosa dall’Olanda. Arjen Robben torna a giocare a calcio: dopo aver appeso gli scarpini al chiodo l’anno scorso l’olandese è tornato nel club in cui è cresciuto, il Groningen. Ecco il comunicato ufficiale del club.

«Arjen Robben vuole tornare sul campo di calcio. Il giocatore di 36 anni si è allenato per settimane per far parte della prima selezione dell’FC Groningen all’inizio della stagione 2020/2021. Il Groningen è lieto e contento che Robben voglia provare ancora una volta a tornare nel calcio professionistico “per amore del club»