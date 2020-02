Roberto De Zerbi parla dopo la vittoria contro la Roma: ecco le parole del tecnico del Sassuolo dopo la gara

(dal nostro inviato) – Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, parla dopo la vittoria contro la Roma.

LA GARA – «Siamo stati belli, efficaci, attenti, umili, talentuosi. Abbiamo messo tante qualità, i giocatori fatto una partita bellissima. Non so se è stata la partita più bella, non è facile dirlo. Il punto di domenica a Genova è stata bella, per 70 minuti soffrir così: è una giornata che terrà ben presente».

MERCATO – «Se avessimo tutti i giocatori a disposizione, non avremmo avuto bisogno di andare sul mercato. Con gli infortunati non del tutto guariti, avremmo dovuto far qualcosa di diverso, specie avendo venduto Duncan. Si è trattato di una cessione che ha indebolito la squadra, l’ho fatto presente alla società. Il che non vuol dire che si abbassano le ambizioni e i sacrifici che si fanno per portare i grandi giocatori. Il risultato sportivo però per me è importante come quello economico».