Robertson si scusa con Messi: «Mi vergogno per quel gesto» – VIDEO

Andrew Robertson, terzino del Liverpool, si scusa con Lionel Messi per un gesto fatto nella scorsa Champions League – VIDEO

Andrew Robertson torna sulla gara contro il Barcellona ad Anfield: ecco le sue parole relative ad un gesto fatto a Messi, al Daily Mail.

«Ricordo quel momento con vergogna, non mi piace rivederlo. Non ho nient’altro che rispetto per Messi e per il Barcellona, ma quel giorno dovevamo superare il turno e se quel gesto fosse servito a deconcentrare il migliore del mondo… Ma mi dispiace, non sono fatto così come persona, non è la mia personalità e forse sono andato oltre».