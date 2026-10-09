Rocchi opinionista su DAZN: l’ennesima pagliacciata all’italiana. Il calcio del compromesso non guarirà mai

L’ex designatore arbitrale diventa opinionista fisso su DAZN nel programma di Diletta Leotta: una scelta che solleva interrogativi sull’opportunità dei ruoli, sulla credibilità del sistema arbitrale e su un calcio italiano che sembra incapace di liberarsi dalla logica del compromesso permanente

C’è qualcosa di profondamente italiano nella notizia che Gianluca Rocchi diventerà opinionista fisso su DAZN, ospite del programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta. Non tanto per la scelta televisiva in sé, legittima dal punto di vista editoriale e commerciale, quanto per ciò che rappresenta in un sistema che continua a confondere i ruoli, a rendere tutto compatibile con tutto e a stupirsi, puntualmente, se poi la gente smette di fidarsi. Benvenuti nel Paese del compromesso permanente, dove il calcio è soltanto lo specchio più fedele di un vizio nazionale.

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Sia chiaro: Rocchi ha tutto il diritto di intraprendere una nuova carriera professionale, di parlare di calcio e di mettere a disposizione la propria esperienza. Nessuno discute il diritto di un ex designatore arbitrale di lavorare in televisione. Il problema è l’opportunità, l’immagine e la credibilità di un sistema che dovrebbe fare della trasparenza il proprio pilastro.

Perché il punto non è semplicemente avere un ex uomo dell’apparato arbitrale davanti alle telecamere. Il punto è chiedersi quale messaggio arrivi ai tifosi, soprattutto in un calcio italiano nel quale le decisioni arbitrali sono diventate terreno quotidiano di polemiche, sospetti, accuse incrociate e processi mediatici. In questo contesto, affidare a chi ha ricoperto un ruolo così importante nella struttura arbitrale il compito di spiegare le dinamiche che influenzano le decisioni dei direttori di gara può apparire come un’operazione interessante. Ma può anche alimentare una domanda scomoda: chi deve contribuire a ricostruire la fiducia può essere, allo stesso tempo, uno dei volti di un sistema che quella fiducia fatica a conservarla?

È qui che nasce la contraddizione. La televisione cerca competenza, autorevolezza e accesso alle dinamiche interne. Il pubblico, invece, chiede soprattutto chiarezza, indipendenza e la sensazione che nessuno debba spiegare o giustificare automaticamente il proprio ambiente di provenienza. Sono esigenze diverse, che non si escludono necessariamente, ma che richiedono attenzione. Perché l’autorevolezza non si eredita da una carica ricoperta in passato: si conquista attraverso la capacità di analizzare i fatti con rigore, anche quando sono scomodi.

E allora perché non accompagnare questa scelta con garanzie editoriali chiare? Perché non costruire un confronto nel quale l’esperienza arbitrale sia affiancata da voci realmente indipendenti, capaci di contestare le interpretazioni e di mettere in discussione le spiegazioni fornite? Non basterà conoscere il regolamento per convincere un tifoso che si sente danneggiato. Servirà dimostrare che ogni episodio viene analizzato con lo stesso metro, senza protezioni e senza appartenenze.

Il calcio italiano, invece, sembra incapace di liberarsi dalla logica del compromesso. Si cambiano i protagonisti, si annunciano nuove formule, si promettono trasparenza e rinnovamento, ma troppo spesso si resta dentro lo stesso circuito di relazioni, consuetudini e ruoli che si trasformano senza mai cambiare davvero sostanza. Oggi si dirige, domani si commenta; oggi si appartiene a un sistema, domani lo si racconta al pubblico. Tutto perfettamente legittimo, sulla carta. Ma la legittimità formale non cancella le questioni di opportunità.

È una dinamica che va oltre il pallone. In Italia abbiamo spesso la tendenza a risolvere le contraddizioni senza affrontarle, a sistemare gli equilibri invece di rimetterli in discussione, a preferire una soluzione che accontenti tutti a una scelta che restituisca credibilità. Il compromesso, da strumento utile alla convivenza, diventa così un riflesso automatico. E quando diventa un riflesso, smette di risolvere i problemi e finisce per conservarli.

Questa è la vera pagliacciata all’italiana: non la persona che cambia mestiere, ma un sistema che sembra non interrogarsi mai abbastanza sull’effetto delle proprie decisioni. DAZN ha il diritto di scegliere i propri opinionisti e Rocchi avrà l’occasione di dimostrare sul campo televisivo il valore delle sue analisi. Saranno i contenuti, la qualità delle spiegazioni e la disponibilità a confrontarsi con le critiche a stabilire se l’operazione funzionerà.

Ma non si può pretendere che i tifosi accolgano ogni scelta con entusiasmo soltanto perché viene presentata come un’opportunità professionale. La fiducia non si impone e non si recupera con una dichiarazione di intenti. Si ricostruisce attraverso comportamenti coerenti, indipendenza e trasparenza.

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Ecco perché questa vicenda merita una riflessione che va oltre il nome di Rocchi e il palinsesto di DAZN. Il problema non è chi parla di arbitri, ma quanto siamo disposti a fare per rendere credibile quel racconto.

Finché continueremo a scambiare la continuità degli equilibri per garanzia di qualità, il calcio italiano resterà prigioniero delle proprie contraddizioni. E il compromesso, da soluzione temporanea, continuerà a diventare il sistema.

Il Paese del compromesso storico, nel calcio e non solo, sembra davvero incapace di guarire. E il rischio più grande non è l’ennesima polemica televisiva: è che i tifosi, stanchi di sentirsi chiedere fiducia senza vedere abbastanza ragioni per concederla, finiscano per non credere più a nessuno.