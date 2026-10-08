Portogallo, parla la madre di Cristiano Ronaldo: le parole

Portogallo, parla la madre di CR7: “È andato via dalla porta sul retro, ma svelerà la verità”. Le sue dichiarazioni sulla situazione

Il caso che vede protagonista Cristiano Ronaldo continua a far discutere il Portogallo. Dopo il clamoroso abbandono del ritiro della Nazionale da parte del capitano, a intervenire pubblicamente è stata Dolores Aveiro, madre della leggenda portoghese, che ha raccontato il proprio stato d’animo e il disagio vissuto dalla famiglia in questi giorni particolarmente delicati.

Intervistata da TV 7 Dias, la madre dell’attaccante dell’Al-Nassr ha parlato della rottura maturata tra il figlio e il commissario tecnico Jorge Jesus, allenatore portoghese al centro delle polemiche dopo le recenti decisioni tecniche che hanno coinvolto il cinque volte Pallone d’Oro.

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Lo sfogo di Dolores Aveiro: “È stato uno shock”

La notizia dell’uscita anticipata di Ronaldo dal ritiro della Nazionale ha avuto un forte impatto anche a livello personale. Dolores Aveiro non ha nascosto la propria amarezza per quanto accaduto e ha raccontato le emozioni vissute nelle ore successive alla vicenda.

“Mi sento triste, è normale. È stato uno shock” ha ammesso Dolores. “Mio figlio poteva uscire dalla porta principale e invece è uscito da quella sul retro. Ma non importa, ci penserà Dio”.

Parole che testimoniano il dolore provato dalla famiglia per una separazione maturata in modo inatteso e accompagnata da numerose polemiche.

La madre dell’ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus ha poi aggiunto: “Ho pianto un po’, fa bene anche per sfogarsi. Ora dobbiamo superare questa situazione”.

La telefonata tra Ronaldo e sua madre

Nel corso dell’intervista, Dolores ha rivelato anche il contenuto della prima conversazione avuta con il figlio dopo la decisione di lasciare il ritiro della Nazionale.

“Mi ha detto: ‘Mamma non preoccuparti, dirò la verità quando saremo tutti insieme’. Io gli ho risposto di stare calmo, gli ho dato tutta la mia forza, ma la sua testa lo ha portato a fare quel gesto. Non importa, lui ha dato tanto al Portogallo ed è sempre stato l’eroe di questo Paese. Non lo stanno valorizzando come dovrebbero“.

Dichiarazioni che evidenziano la convinzione della famiglia di Ronaldo di non aver ricevuto il riconoscimento adeguato per quanto costruito in oltre vent’anni di carriera con la maglia della Nazionale.

Le ragioni della frattura con Jorge Jesus

Secondo quanto emerso negli ultimi giorni, la decisione del fuoriclasse portoghese sarebbe maturata dopo una serie di incomprensioni con il commissario tecnico Jorge Jesus.

Alla base della rottura ci sarebbe il mancato utilizzo dell’attaccante nella gara contro la Norvegia, nonostante la prospettiva di un ingresso a partita in corso. Successivamente sarebbero avvenuti diversi confronti tra le parti nel tentativo di ricucire il rapporto.

La situazione sarebbe però definitivamente precipitata dopo alcune dichiarazioni pubbliche del CT, considerate dal calciatore in contrasto con quanto concordato privatamente. A quel punto Ronaldo avrebbe scelto di lasciare il ritiro, aprendo uno dei capitoli più delicati della sua lunga storia con la Nazionale portoghese.

Resta ora da capire se le parti riusciranno a ricomporre il rapporto o se quella vissuta nelle scorse settimane rappresenterà davvero l’ultima pagina dell’avventura internazionale di uno dei più grandi calciatori della storia del Portogallo.