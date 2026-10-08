Genoa, tegola Sow: gli esami confermano la lesione muscolare

Genoa, infortunio Sow: l’esito degli esami, la diagnosi ufficiale e i tempi di stop del centrocampista rossoblù

Arrivano notizie poco incoraggianti per il Genoa, che dovrà fare a meno di Sow, centrocampista della nazionale svizzera e pedina importante nello scacchiere rossoblù, per un periodo non trascurabile. Gli accertamenti medici effettuati dopo l’infortunio rimediato durante la sfida internazionale tra Svizzera e Macedonia del Nord hanno infatti confermato le prime preoccupazioni dello staff sanitario.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione muscolare ai flessori della coscia sinistra, problema che costringerà il giocatore a osservare un periodo di stop stimato tra le due e le quattro settimane. Una notizia che complica ulteriormente i piani del Genoa in vista di un calendario particolarmente impegnativo nelle prossime giornate di campionato.

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Sow salterà diverse gare di Serie A

A causa dell’infortunio, il centrocampista svizzero sarà costretto a saltare con ogni probabilità i prossimi impegni della formazione rossoblù. Tra le partite che rischia di vedere dalla tribuna figurano le sfide contro Fiorentina, Roma e Venezia, appuntamenti importanti per il cammino della squadra in campionato.

Lo stop priva il Genoa di un giocatore che aveva saputo ritagliarsi uno spazio significativo nelle rotazioni della squadra grazie alle sue qualità fisiche e alla capacità di garantire equilibrio in mezzo al campo.

Emergenza per De Rossi

La situazione rappresenta un nuovo grattacapo per Daniele De Rossi, allenatore del Genoa ed ex capitano della Roma, che nelle ultime settimane si è trovato a fare i conti con numerose assenze.

L’indisponibilità di Sow va infatti ad aggiungersi a quelle di altri elementi della rosa già costretti ai box per problemi fisici. In vista della prossima sfida contro la Fiorentina, il tecnico dovrà rinunciare anche a Meichtry, Colombo, Havel, Venturino e Nuredini, riducendo ulteriormente le opzioni a disposizione.

Genoa, serve una risposta dal gruppo

Le numerose assenze obbligheranno De Rossi a cercare soluzioni alternative e a fare affidamento sulla profondità della rosa. Sarà fondamentale la risposta dei giocatori disponibili, chiamati a compensare le mancanze in una fase delicata della stagione.

Per quanto riguarda Sow, l’obiettivo sarà quello di recuperare senza forzature e tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Lo staff medico monitorerà quotidianamente l’evoluzione del problema muscolare, con la speranza di ridurre i tempi di recupero ed evitare eventuali ricadute.

Nel frattempo, il Genoa dovrà affrontare le prossime settimane senza uno dei suoi centrocampisti più utilizzati, cercando di superare un’emergenza che continua a mettere alla prova il lavoro di De Rossi e del suo staff.



