Real Madrid, spogliatoio ancora nel caos: due giocatori alle mani dopo il caso Valverde-Tchouaméni! Mourinho chiamato a riportare l’ordine

Il clima all’interno del gruppo dei Blancos sarebbe “freddo” da mesi: due giocatori sarebbero arrivati anche a un confronto fisico. La rivelazione

Il Real Madrid torna al centro delle polemiche per il clima interno allo spogliatoio. Secondo quanto riportato da Cadena Ser, a Valdebebas l’ambiente sarebbe “freddo” ormai da diversi mesi, con tensioni crescenti tra alcuni componenti della rosa e difficoltà evidenti nella gestione del gruppo. Una situazione delicata che ora chiama direttamente in causa José Mourinho, tornato sulla panchina dei Blancos con l’obiettivo di ricompattare una squadra che, almeno secondo la ricostruzione dell’emittente spagnola, continua a vivere forti turbolenze interne.

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Il tecnico portoghese, noto per il suo carisma e per la capacità di incidere mentalmente sui gruppi, non sarebbe ancora riuscito a calmare i rapporti più complicati all’interno dello spogliatoio. Il dato sportivo, almeno per ora, resta positivo solo in parte: il Real Madrid ha vinto cinque delle prime sette partite di Liga, ma nella corsa al titolo si trova già a sei punti dal Barcellona.

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Real Madrid, spogliatoio teso e clima “freddo”

La notizia più pesante riguarda un presunto confronto fisico tra due giocatori della prima squadra, rimasti anonimi. Sempre secondo Cadena Ser, i due sarebbero arrivati addirittura alle mani, episodio che avrebbe confermato le difficoltà di convivenza all’interno del gruppo.

Il precedente più vicino resta quello della scorsa stagione, quando erano emerse tensioni tra Aurélien Tchouaméni e Federico Valverde. Anche allora il clima interno aveva fatto discutere, contribuendo a rafforzare l’idea di una rosa attraversata da equilibri fragili.

Mourinho sotto pressione: serve una svolta immediata

Il ritorno di Mourinho a Madrid non ha ancora prodotto l’effetto sperato sul piano della compattezza. I giocatori, secondo la stessa ricostruzione, avrebbero faticato in passato anche a legare con i precedenti allenatori Xabi Alonso e Álvaro Arbeloa, segnale di un problema più profondo rispetto alla sola guida tecnica.

Ora il portoghese deve ristabilire rapidamente ordine e autorità se il Real Madrid vuole salvare le proprie ambizioni in campionato e in Champions League.

Real Madrid, Mbappé recuperato verso Villarreal e Roma

Una buona notizia arriva da Kylian Mbappé, recuperato dall’infortunio e tornato ad allenarsi a pieno ritmo. Il francese dovrebbe essere disponibile per la sfida di sabato contro il Villarreal al Bernabéu.

Subito dopo, mercoledì, il Real Madrid sarà atteso dalla trasferta di Champions League contro la Roma. Due appuntamenti chiave per Mourinho, che non può permettersi altri passi falsi mentre prova a ricompattare una squadra ancora in subbuglio.