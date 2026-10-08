Milan, per il ruolo di Head of Football prende quota l’ipotesi Benatia

Sale la pista Benatia per il ruolo di Head of Football del Milan: i migliori colpi messi a segno dal dirigente marocchino

Il Milan continua la ricerca del nuovo direttore sportivo e, nelle ultime settimane, il casting avviato dalla proprietà sta entrando sempre più nel vivo. Dopo il progressivo raffreddamento della pista che portava a Markus Krösche, dirigente tedesco attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, la società rossonera ha iniziato a valutare profili alternativi per completare il proprio organigramma sportivo.

Tra i nomi finiti sul tavolo della dirigenza c’è anche quello di Mehdi Benatia, ex difensore di Udinese, Roma e Juventus, oggi dirigente sportivo libero dopo la conclusione della sua esperienza al Marsiglia. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il marocchino sarebbe uno dei profili segnalati e valutati dal club di Gerry Cardinale per il ruolo di uomo mercato.

Benatia, un profilo con esperienza internazionale

Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, Benatia ha intrapreso il percorso dirigenziale in Francia, entrando a far parte dell’organizzazione del Marsiglia. Inizialmente impegnato come consulente della società, ha successivamente assunto responsabilità sempre più importanti fino a diventare direttore sportivo del club transalpino.

La sua avventura all’OM si è conclusa nel 2026, al termine di una stagione caratterizzata da cambiamenti profondi all’interno della struttura societaria e tecnica, che hanno portato all’addio di diverse figure chiave del progetto.

Ora il dirigente marocchino è alla ricerca di una nuova opportunità e il forte legame costruito con il calcio italiano potrebbe rappresentare un elemento favorevole in un eventuale approdo al Milan.

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I colpi realizzati al Marsiglia

Durante la sua esperienza in Francia, Benatia si è distinto per una serie di operazioni di mercato che hanno contribuito ad aumentare il livello competitivo della squadra.

Tra i colpi più significativi figura l’arrivo di Adrien Rabiot, centrocampista francese ex Juventus, acquisito a parametro zero dopo una lunga trattativa. Importanti anche le operazioni che hanno portato a Marsiglia giocatori di esperienza internazionale come Pierre-Emile Højbjerg, mediano danese proveniente dalla Premier League, e Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese con una lunga carriera nei top campionati europei.

Particolarmente rilevante è stato inoltre il lavoro svolto su giovani talenti e operazioni di valorizzazione, che hanno consentito al club francese di generare importanti ritorni economici.

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Milan, la scelta è ancora aperta

Al momento non è stata presa alcuna decisione definitiva e il Milan continua a valutare diversi candidati. Benatia rappresenta uno dei profili più interessanti grazie alla conoscenza del calcio italiano, all’esperienza internazionale maturata negli ultimi anni e alla rete di contatti sviluppata nel panorama europeo.

La ricerca del nuovo direttore sportivo proseguirà nelle prossime settimane, ma il nome dell’ex difensore marocchino resta tra quelli da seguire con particolare attenzione. Per il Milan si tratta di una scelta strategica destinata a incidere in maniera significativa sulla costruzione del progetto tecnico delle prossime stagioni.