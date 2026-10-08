Malore per uno studente su bus a Modena: lo soccorre Berardi

Modena, malore per un giovane su un autobus: provvidenziale l’intervento di Domenico Berardi e della moglie

Paura e grande apprensione nella giornata di ieri nel centro di Modena, dove uno studente è stato colto da un improvviso malore mentre si trovava a bordo di un autobus di linea. L’episodio si è verificato poco dopo le ore 13:00, orario di punta per l’uscita da scuola, scatenando attimi di panico tra i tanti passeggeri e coetanei presenti sul mezzo.

Il ragazzo si è accasciato improvvisamente a terra all’interno della corriera. Pronta e tempestiva è stata la reazione del conducente, il quale ha prontamente accostato il veicolo e fatto evacuare gli altri studenti per consentire le prime operazioni di assistenza e far circolare aria all’interno dell’abitacolo.

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L’intervento decisivo del capitano del Sassuolo e di Francesca Fantuzzi

A fare la differenza nei primi concitati momenti è stata la vicinanza di Domenico Berardi, abile e talentuoso attaccante esterno nonché capitano storico del Sassuolo, presente in un locale poco distante insieme alla moglie Francesca Fantuzzi. Avvertita la gravità della situazione, la coppia non ha esitato a raggiungere il luogo dell’accaduto per prestare immediato soccorso allo studente.

Francesca Fantuzzi, abilitata all’utilizzo del defibrillatore semi-automatico (DAE) e formata nelle manovre di primo soccorso, si è accertata subito dello stato di coscienza del giovane. La coppia è rimasta accanto al ragazzo, rassicurandolo e monitorando le sue condizioni fisiche fino all’arrivo dei soccorritori professionali.

L’arrivo del 118 e i precedenti del calciatore

I sanitari del 118, giunti sul posto con un’ambulanza, hanno preso in carico il giovane trasportandolo presso la struttura ospedaliera più vicina per gli accertamenti del caso. Fortunatamente, secondo le prime informazioni trapelate, le condizioni dello studente non risulterebbero gravi.

L’intervento del numero 10 neroverde e della consorte ha contribuito a mantenere la calma ed evitare che la situazione degenerasse. Per l’attaccante della Nazionale si tratta peraltro dell’ennesimo gesto di grande sensibilità altruistica: già la scorsa estate, durante le vacanze estive a Forte dei Marmi, il calciatore si era distinto per aver soccorso tempestivamente un ciclista rimasto ferito in seguito a una brutta caduta.