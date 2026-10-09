Everton in vendita, i Friedkin valutano la cessione: il comunicato

A due anni dall’acquisizione del club inglese, la famiglia Friedkin apre alla ricerca di nuovi investitori e valuta anche la cessione di una quota di controllo dell’Everton

La famiglia Friedkin mette in vendita l’Everton. A due anni dall’acquisizione del club inglese, il gruppo statunitense ha annunciato ufficialmente l’intenzione di valutare nuove opzioni di investimento, tra cui la possibile cessione di una quota di controllo della società.

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La notizia è stata comunicata attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale del club, nella quale la proprietà ha spiegato le ragioni della decisione e delineato i prossimi passi. Dopo aver lavorato per garantire stabilità finanziaria e completare il nuovo stadio, i Friedkin ritengono arrivato il momento di valutare il futuro dell’Everton.

La famiglia americana ha comunque assicurato che continuerà a sostenere il club durante l’intero processo, garantendo il supporto necessario per proseguire il percorso di crescita sportiva e societaria. Per il momento, inoltre, non sono previsti ulteriori commenti ufficiali da parte della proprietà.

La nota ufficiale dell’Everton

Di seguito il comunicato integrale diffuso dal club:

“Il Friedkin Group sta valutando nuove opzioni di investimento per l’Everton Football Club, tra cui la potenziale cessione di una quota di controllo. Quando TFG è diventata la società gestrice dell’Everton, il club si è trovato ad affrontare una notevole incertezza finanziaria e sfide sia in campo che fuori. La priorità immediata è stata quella di fornire la stabilità, gli investimenti e il supporto necessari per garantire il futuro del club, contribuendo anche al completamento dello stadio promesso da tempo ai suoi tifosi.

Ora che queste basi sono state gettate in modo sicuro, è il momento giusto per pensare al prossimo capitolo per l’Everton. Prenderemo in considerazione solo le manifestazioni di interesse da parte di soggetti che riteniamo fermamente in grado di guidare il Club verso il futuro e di consolidare lo slancio positivo acquisito. Durante tutto questo processo, l’obiettivo di TFG rimarrà invariato. Supporteremo il Club in ogni modo necessario per raggiungere il successo sul campo e continueremo a impegnarci per fare la differenza nelle comunità in cui il Club opera. TFG e il Club non rilasceranno ulteriori commenti finché i lavori saranno in corso“.