Gianluca Rocchi sbarca su DAZN: sarà opinionista fisso nel programma di Diletta Leotta

L’ex designatore arbitrale entra nella squadra di DAZN e sarà ospite fisso nella trasmissione della domenica sera: spazio all’analisi tecnica delle decisioni arbitrali e alle dinamiche di gioco che caratterizzano le partite

Gianluca Rocchi è un nuovo opinionista di DAZN. L’ex designatore arbitrale sarà una presenza fissa nel programma della domenica sera condotto da Diletta Leotta, dove metterà a disposizione la propria esperienza per approfondire gli episodi arbitrali e le situazioni di gioco più discusse del campionato.

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Una nuova esperienza televisiva per Rocchi, che si prepara a confrontarsi con un ruolo diverso da quello ricoperto negli ultimi anni, portando al pubblico un punto di vista tecnico sul mondo arbitrale.

Le parole di Rocchi

Rocchi ha commentato con entusiasmo la nuova collaborazione, sottolineando la voglia di mettersi alla prova in questa nuova avventura professionale.

PAROLE – «Desidero ringraziare DAZN per questa nuova opportunità. Ho sempre amato confrontarmi con sfide nuove e questa mi entusiasma particolarmente, perché mi permetterà di parlare a 360 gradi di una delle mie più grandi passioni, il calcio».

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L’ex designatore ha poi aggiunto: «Non vedo l’ora di ripartire e di mettermi alla prova in un ruolo diverso da quello a cui sono abituato, accompagnando i tifosi anche nella lettura più tecnica delle dinamiche di gioco che possono influenzare le decisioni arbitrali».

L’obiettivo sarà quindi offrire ai tifosi strumenti per comprendere meglio le decisioni dei direttori di gara, attraverso spiegazioni tecniche ed episodi da analizzare durante il consueto appuntamento domenicale.



