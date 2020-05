Rocco Sabato: «Zenga è ambizioso. Ripresa campionato? È doveroso provarci»

Rocco Sabato, ex terzino del Cagliari, ha parlato tra passato e presente ai microfoni di Cagliarinews24.com. Le sue parole

Zenga cura molto le palle inattive, affiancato da Vio.

«Sì, c’erano entrambi al Catania. Il mister è molto ambizioso, non si ferma al dettagli e va oltre: dedicavamo l’intera seduta del venerdì sui calci piazzati, e non a caso in partita li eseguivamo bene e quel lavoro dava i suoi frutti. Zenga fa lavorare le sue squadra tanto con la palla e svolge un lavoro di raccordo con il preparatore dal punto di vista fisico».

Ripresa della Serie A: sì o no?

«Credo sia doveroso provare a riprendere e cercare di portare a termine la stagione. Me lo auguro per la A, per la B e per la C, anche se le difficoltà sono diverse. E’ difficile ma non impossibile tornare sui campi. Se non si dovesse ripartire sarebbe evidente che si dovrà modificare qualcosa».