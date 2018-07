Rodrigo o Cavani: Napoli vuole un nuovo bomber

Carlo Ancelotti ha chiesto un nuovo attaccante. Il Napoli continua a sognare Edinson Cavani ma pensa anche a Rodrigo

Aurelio De Laurentiis si è scusato con Karim Benzema ma difficilmente vedremo il centravanti del Real Madrid con la maglia del Napoli. Gli azzurri, nonostante le smentite, cercano un grande attaccante e il sogno dei tifosi è Edinson Cavani. ADL ieri ha chiuso le porte ma ha lasciato aperto un piccolissimo spiraglio: «Non l’ho preso e non lo prenderò, non ci sono state telefonate con gli agenti, i giornali devono vendere, stanno andando in crisi e senza questi titoloni di giornale non campano». L’alternativa al Matador potrebbe essere Rodrigo.

L’attaccante spagnolo del Valencia, autore di una buonissima stagione, con 19 gol, potrebbe fare al caso di Carlo Ancelotti. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 130 milioni di euro ma il Valencia si accontenterebbe di 60 milioni di euro. L’Atletico Madrid lo aveva messo nel mirino in caso di addio di Griezmann ma con il rinnovo del francese, ha abbandonato la pista. Sullo spagnolo c’è anche il Real Madrid ma al Bernabeu andrebbe a fare la riserva. Carlo Ancelotti aspetta l’acquisto di un attaccante e spera di avere presto a disposizione uno tra Edinson Cavani e Rodrigo Moreno Machado.