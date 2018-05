Il terzino sinistro Ricardo Rodriguez può lasciare il Milan. Il giocatore non avrebbe convinto Gattuso: va al Borussia Dortmund?

Il Milan potrebbe cedere Ricardo Rodriguez. Il terzino sinistro, arrivato in Italia quest’anno, ha deluso le attese. In tanti si attendevano di più dal terzino sinistro del Wolfsburg che ha faticato a imporsi, a ‘fare la differenza’. Il giocatore era considerato, pochi anni fa, uno dei migliori nel suo ruolo. Le ultime esperienze con il Wolfsburg non erano state particolarmente positive (24 presenze e 2 gol prima dell’arrivo a Milano) e il giocatore, secondo i media tedeschi, non ha convinto Rino Gattuso.

Ricardo Rodriguez può lasciare il Milan in estate. Il giocatore potrebbe essere rispedito in Bundesliga dopo un solo anno nella nostra Serie A. Come detto, il terzino sinistro svizzero non ha convinto Gattuso ed è finito nel mirino del Borussia Dortmund. Il terzino rossonero può cambiare maglia a fine stagione: ci prova il BVB.