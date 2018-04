Rogerio tifa Juve: «Merita lo Scudetto». Sulla salvezza: «Ci manca una vittoria»

Il terzino sinistro di proprietà della Juventus ma in prestito al Sassuolo è intervenuto in conferenza stampa per parlare del Crotone ma non solo. Ecco le parole di Rogerio

(Dal nostro inviato a Sassuolo) – Il Sassuolo è quasi salvo ma Rogerio e i neroverdi volano basso. L’aritmetica ancora non c’è e domenica alle 12:30 ci sarà il confronto diretto in casa del Crotone. Il terzino sinistro brasiliano di proprietà della Juventus ma in prestito in Emilia ha parlato in conferenza stampa presentando così il match: «Salvezza raggiunta? E’ vicina ma non è ancora aritmetica. Dobbiamo restare concentrati, fare quello che stiamo facendo, preparare bene tutte le partite per poi fare il meglio in campo. Ci manca ancora una vittoria per la salvezza e dobbiamo pensare a fare queste ultime 4 partite per arrivare più in alto possibile per dimostrare il nostro valore».

Il giocatore ha parlato anche della sua infanzia difficile in Brasile. A 12 anni ha lasciato casa, a 15 non aveva soldi per restare all’Internacional de Porto Alegre perché viveva lontano da casa ma ha realizzato tutti i suoi sogni: è arrivato in Europa grazie alla Juve e ora sogna la Nazionale maggiore e un futuro roseo: «Non so cosa accadrà nella prossima stagione ma io sto bene a Sassuolo. So di essere di proprietà della Juve ma valuteremo dopo il futuro, ora pensiamo alle prossime partite». Non poteva mancare un commento sulla lotta Scudetto: «Juve e Napoli sono due squadre al top e tifo per la Juve. Sono di proprietà della Juve e spero che vincano loro lo Scudetto perché se lo meritano perché hanno tanti giocatori di qualità e meritano la vittoria».